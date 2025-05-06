Salı Günü Yayınlanan Diziler: Mehmed

DİZİLERİN YAYINLANACAĞI KANALLAR

6 Mayıs 2025 Salı günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu tarih itibarıyla Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışında yer alacak diziler belirli oldu. İşte Salı akşamı izleyicileri bekleyen diziler ve ekran akışı detayları!

TRT 1 VE ATİK DİZİLER

TRT 1 kanalında “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi izleyicilerle buluşacak. ATV kanalında ise “Bir Gece Masalı” dizisi ekrana gelecek.

KANAL D, SHOW TV VE NOW TV’DE DURUM

Kanal D’de bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmayacak. Show TV’de “Bahar” dizisi mevcut. NOW TV kanalında ise dizi yayını yer almıyor.

STAR TV’DE YAYIN AKIŞI

Star TV’de “Kral Kaybederse” dizisi yayınlanacak. Ayrıca 14:30’da “Teşkilat”, 17:40’ta “Lingo Türkiye”, 19:00’da “Ana Haber” ve 19:55’te “İddiaların Aksine” programları yer alacak. Son olarak, 20:00’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” tekrarını izlemek mümkün olacak.

FUTBOL MAÇI VE TEKRAR YAYINLARI

Star TV’de ayrıca 22:00’de “Inter-Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması” ekranlarda olacak. Gece geç saatlerde ise 00:15’te “Teşkilat” dizisi tekrar olarak yayınlanacak.