Salih Kılıç, Neyzenlikte Sabır Öğretiyor

NEY SANATINA YOLCULUK

Bursa’da oturan Salih Kılıç, 23 yıl önce ortaokul sıralarında ney sanatına ilgi gösterdi. Tasavvuf yolculuğuna, aile dostları olan Neyzen İbrahim Benlioğlu’nun yanında çırak olarak başlayan Kılıç, eğitimini tamamlayarak İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı. Sonrasında öğretmenlikten istifa eden Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda ney sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda hocasının mirası olan Tarihi Irgandı Köprüsü’ndeki atölyesinde ney dersleri vermeye de başladı. Kılıç, 1800’lü yıllardan beri nesilden nesile aktarılan neyzenlik geleneğini ustasından devraldığı atölyede yaşatmanın çabası içerisinde.

NEYZENLİK BİR YAŞAM BİÇİMİ

Salih Kılıç, neyzenliğin sadece ney üflemekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Kılıç, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, “Neyzenlik, okul gibi değil; sanatkarlık. Sabretmeyi öğretiyor. Bizim talebeliğimiz hala sürüyor” diyor. Küçük yaşta merhum hocası İbrahim Benlioğlu’nun önerisiyle, günde en az 3 veya 4 saat ciddi bir çalışma yaptığını belirten Kılıç, bu durumun uzun bir süre devam ettiğini ifade ediyor. Neyzenlik sürecinin normal eğitim sistemlerine benzemediğini ve sürekli bir dinleme süreci gerektirdiğini söylüyor.

GELENEKSEL EĞİTİM VE SABIR

Kılıç, ney sazının yapısı bakımından diğer sazlardan farklı olduğunu belirtiyor. Geçmişte ney eğitimlerinin mevlevihanelerde yapılageldiğini hatırlatan Kılıç, bu kayıtlarda neyzen başı olarak bilinen bir efendinin bulunduğunu anlatıyor. Şimdiki zaman için aynı ortamın mevcut olmadığını vurgulayan Kılıç, geçmişteki neyzenlik eğitiminin çok ciddi bir eğitim süreci olduğunu ifade ediyor. Buna ek olarak, sadece müzik yapmanın ötesinde bir edep, ahlak ve maneviyatı da kapsadığını dile getiriyor.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİYLE GELENEK DEVAM EDİYOR

Kılıç, dedelik unvanının, usta-çırak ilişkisi ile gerçekleştirilen ciddi bir eğitim sürecinin sonucunda verildiğini ifade ediyor. Geçmişe dayanan bu ilişkinin, günümüze kadar uzandığını belirten Kılıç, “1800’lü yıllarda Neyzen Aziz Dede ve ressam Halil Dikmen gibi cumhuriyet dönemi sanatçıları bu geleneğin takipçileridir” diyor. Kılıç, ustalarının mirasını sürdüren bir nesil olarak bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını vurguluyor. Neyin yapım sürecine de değinen Kılıç, ana malzemesi kamış olan neyin, sulak arazilere kadar uzanan süreçlerle hazırlandığını anlatıyor. Kamışların, kesildikten sonra temizlenip akor verme aşamasına geçildiğini belirtiyor.