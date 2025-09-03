Salih Pektaş, Kedilere Sahip Çıkıyor

SALİH PEKTAŞ’IN 30 YILLIK HAYVAN SEVGİSİ

Eskişehir’de esnaflık yapan Salih Pektaş, yaklaşık 30 yıldır iş yerinin önüne koyduğu mama ve su ile yüzlerce sokak kedisine destek oluyor. Her sabah ve akşam kapısının önüne bıraktığı mama ve su ile sürekli olarak hayvanlara yardım ettiğini söyleyen Pektaş, kedilerin zamanla kendisine alıştığını ve kaçmadıklarını belirtiyor. Çatıda doğan yavrularla birlikte yıllar içerisinde yüzlerce kediye baktığını ifade eden Pektaş, düzenli olarak care yapmaya devam ettiğini aktarıyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN SU ÖNEMİ

Pektaş, sokak hayvanlarının yaz aylarında su bulmakta ciddi zorluk çektiğini vurguluyor. “Hayvanlar aç susuz geliyor, ben de kapının önüne suyla mama koyuyorum. Bu 30 senedir devam ediyor. Hayvanlar gidip geliyor, ancak her zaman yeni gelenler oluyor. Çatıda her yıl 5-10 yavru doğuyor ve büyüyüp gidiyor” diyor. Su bulamayan hayvanların öldüğünü ifade eden Pektaş, “Yazın kuraklıkta bir tas suyu çok görmemek lazım. Sadece kediler değil, köpekler, kuşlar, kirpiler ve kaplumbağalar da bu durumdan faydalanıyor. Onların da yaşama hakkı var” şeklinde konuşuyor.

KEDİLERLE FİZİKSEL TEMAS ETMEME KARARI

Salih Pektaş, kedilerin kendisiyle bağ kurmasının önüne geçmeyi tercih ediyor. “Burada baktığım kedilere fiziksel olarak dokunmuyorum. Çünkü kediler bir insana bağlanırsa sokakta zorluk yaşıyorlar. Eğer seversem bana bağlanırlar, bunu istemiyorum. Gelip suyunu içip yemek yerler ve giderler” diyor. Pektaş, hayvanların insanlara sadece dostluk sunduğunu düşünerek, onlara eziyet edenleri Allah’a havale ettiğini belirtiyor.