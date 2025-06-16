Salih Tel’in Cansız Bedeni Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’da eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu 32 yaşındaki Salih Tel’in cansız bedeni, drenaj kanalında bulundu. Salih Tel’in bir gün önce bölgeye gittiği iki arkadaşı gözaltına alındı. Olay, Yüreğir ilçesinde gerçekleşti. Cumartesi akşamı, Salih Tel’in arkadaşları Mehmet C. ve Cuma Ç. ile birlikte içki içmek için Bahçelievler Mahallesi’ndeki portakal bahçesine gittiği öğrenildi. Salih Tel, akşam geri dönmeyince eşi Kader Tel, polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

ŞAHİTLERİN İFADELERİ

Soruşturma çerçevesinde ifade veren Mehmet C. ve Cuma Ç., Salih Tel’in yüzünü yıkamak için gittiğini ancak geri dönmediğini anlattı. Yapılan araştırmalarda, Tel’in motosikleti ve terlikleri, drenaj kanalı kıyısında bulundu. Durum üzerine Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışmalarına başladı.

CENAZENİN BULUNMASI

Dalgıç polislerin Akdeniz Mahallesi yakınlarında yaptığı arama sonucunda, Salih Tel’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesedi, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor ve Tel’in arkadaşları, Mehmet C. ve Cuma Ç. gözaltına alındı.