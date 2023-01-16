Salih Uçan imzayı attı

İmzalar atıldı. Başarılı oyuncu Salih Uçan’ın Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme uzattığı açıklandı.

utbolcu menajeri Ömer Uzun; Salih Uçan’ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi ve Genoda’da görev yapan Güven Yalçın hakkında açıklamalarda bulundu.

“Beşiktaş Salih’e güveniyor”

Salih Uçan’ın Beşiktaş ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesindeki artı 1 yıllık opsiyonun Beşiktaş tarafından kullanıldığını ifade eden Ömer Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşiktaş’ta devre arasında Başakşehir’e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı’yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih’e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih’e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024’e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim.”

Güven Yalçın’ın Süper Lig’e geri döneceği hakkında çıkan haberlere de açıklık getiren Ömer Uzun, sözlerini şöyle noktaladı:

“Güven, bu adımı atarken zaten detaylıca düşünmüştü. Genoa, bildiğiniz gibi Amerikalı, Miami merkezli bir fon tarafından satın alındı. Bu fon aynı zamanda Sevilla, Hertha Berlin, Standard Liege ve Vasco De Gama gibi büyük kulüplerin de ortaklığı olan, küçük ya da büyük hissedarı olan bir şirket. Genoa ile ilgili çok ciddi düşünceleri var. Genoa’yı İtalya’nın en önemli takımlarından biri haline getirmeyi planlıyorlar. Güven’e çok ciddi bir imkan sundular. İyi bir proje sundular. Alman bir sportif direktörleri var. Güven’den çok memnunlar. Bir takım haberler çıkıyor. Oynadı veya oynamadı şeklinde. Aslında kendisi de şu an çok iyi hissediyor. Fiziki olarak da çok iyi durumda. Genoa uzun vadeli bir proje olarak görüyor. Güven de İtalya’da memnun. Evet bizi arayan soran oluyor. Ancak bizim resmi olarak konuştuğumuz herhangi bir şey olmadı.”