Salih Uçan: “Taraftarı Üzmek Ayıp Olurdu”

SALİH UÇAN’IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Galatasaray karşısında elde edilen 2-1’lik galibiyet sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salih, “Bu güzel atmosferde taraftarımızı üzmek çok ayıp olurdu” diyerek, galibiyeti Beşiktaşlılara armağan ettiklerini vurguladı. Ayrıca, “Namağlup konusu aramızda konuşulan bir şeydi. Maçtan önce de konuşuldu. Bugün taktiksel olarak bir şeyler çalıştık, 4+6+0 gibi. Bu taktiğin sonucunda da golü bulduk. Rafa’nın attığı gol özellikle. Hızlı hücumu çalışmıştık. O yüzden takım adına çok mutluyuz. Namağlup şampiyonluğu da koruduk. Hem Beşiktaş camiası adına, taraftarlar adına, oyuncular arasında da çok güzel bir an olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Salih Uçan, rakip takımın 10 kişi kalmasına da değindi. “Futbol böyle bir oyun. Daha önceden de biz deplasmanda önemli bir tarihi zafer almıştık. Hepiniz hatırlarsınız. Futbolun içinde bunlar var. Bizim de başımıza geldi. Özellikle son 2 maçta, hatta bugün de geldi. Rakip 10 kişi kaldı, üzerine gol yedik. Futbolda bunlar oluyor ama kazanmasını bildik. Son 2 maçta üst üste gelmesi bizim adımıza kötü olmuştu” diye konuştu.

DERVİ MAÇLARININ ATMOSFERİ

Derbi maçların atmosferinin her zaman farklı olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, “Her derbi maçı ekstra motive. Bu sene ligde istediğimiz konumda değiliz. Bu yılın içeride son derbisiydi bizim adımıza. Taraftarımıza bu güzel atmosferde üzmek çok ayıp olurdu, üzücü olurdu. Tabii ki ekstra motivasyonla çıktık maça” şeklinde açıklama yaptı. Maç sonunda soyunma odasının keyifli olduğunu dile getiren Salih Uçan, karşılaşmanın hakemi ile ilgili de, “Hakem maçı iyi yönettiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.