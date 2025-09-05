Saliha Kılıç Ölü Bulundu, Şeker Hastasıydı

MUĞLA’DA FECİ OLAY

Saliha Kılıç (34), Muğla’da tatil yaptığı sırada ölü bulundu. Şeker hastası olduğu belirlenen Kılıç, Denizli’den Muğla’nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi’ne gitmişti. Tatil süresince Kılıç’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak yardım istedi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kılıç’ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirilerek olay yerine geldi. Apart görevlileriyle birlikte odaya giren sağlık ekibi, Saliha Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda yara veya darp izi olmayan Kılıç’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.