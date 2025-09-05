Haberler

Saliha Kılıç Ölü Bulundu, Şeker Hastasıydı

MUĞLA’DA FECİ OLAY

Saliha Kılıç (34), Muğla’da tatil yaptığı sırada ölü bulundu. Şeker hastası olduğu belirlenen Kılıç, Denizli’den Muğla’nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi’ne gitmişti. Tatil süresince Kılıç’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak yardım istedi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kılıç’ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirilerek olay yerine geldi. Apart görevlileriyle birlikte odaya giren sağlık ekibi, Saliha Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda yara veya darp izi olmayan Kılıç’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 300 Bin Konut Teslim Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da gerçekleştireceği törenle Hatay'da 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahiplerini açıklayacak.
Haberler

Giresun’da Fındık Fiyatları 265-270 Lira

Giresun'daki fındık hasadı sürerken, fiyatlar randımana göre 265-270 lira arasında değişiyor. Üreticilere emanete fındık bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu ve ihracatta duraklama gözlemleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.