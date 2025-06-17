Saliha Şahin, Eczacıbaşı’nda Oynuyor

2025 MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının coşkusu yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta da mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu müsabakalarda, Türk voleybolunun genç yeteneklerinden biri olan Saliha Şahin iddialı performansıyla dikkat çekiyor.

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Saliha Şahin, 5 Kasım 1998’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1,83 m boyundaki başarılı voleybolcu, şu an Eczacıbaşı Voleybol Takımı’nda forma giyiyor. Kendi voleybol kariyerinin temeli, Karayolları altyapısında şekillenmiştir. 2018 yılında Eczacıbaşı VitrA’ya transfer edilen Saliha, 1998 doğumlu bir smaçör olarak tanınmaktadır.

Saliha Şahin, 2018-2019 sezonunda Karayolları takımında kiralık olarak oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA’ya katıldı. 2019’dan bu yana turuncu beyazlı formayı gururla giyen Saliha, ilk önemli başarısını 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak elde etti. Bunun ardından, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki performansıyla gümüş madalya kazandı. 2020-2021 sezonunda ise, 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu’nu elde ederek kariyerinde önemli bir başarı daha kaydetti.