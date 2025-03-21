Salihli Beşiktaşlılar Derneği’nden Anlamlı Ziyaret

ÖRNEK DAVRANIŞLA FARKINDALIK YARATILIYOR

Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek hem pasta kesti, hem de palyaçolar eşliğinde eğlenceli oyunlar oynadı.

EĞLENCELİ ANLAR PAYLAŞILDI

Dernek Başkanı Erkan Esen, her yıl düzenledikleri bu etkinliği bu yıl da devam ettirdiklerini ifade ederek, “Farkındalık gününde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdik. Bu etkinlik sayesinde onların mutluluklarına ortak olduk. Dernek olarak anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.