Salihli’de 1070 Sentetik Hap İle Tutuklama

MANİSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’nın Salihli ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir ikamette gerçekleştirilen aramada toplamda bin 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında önceden belirlenen adrese baskın düzenlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İkamette yapılan aramalarda bin 70 sentetik ecza hapı bulundu. Olayla bağlantılı olarak K.Ç. (51) isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu tür operasyonların, uyuşturucu maddelerin ticaretini önlemeye yönelik önemli adımlar olduğu belirtildi.