Salihli’de 14 Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, 14 ayrı kaçakçılık operasyonu düzenleyerek, 15 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda, kaçak sigara, tütün, kaçak alkol ve cinsel içerikli ürünler gibi birçok ürün ele geçirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3 aylık süre zarfında ilçe genelinde gerçekleştirdiği bu operasyonlarla kaçakçılara fırsat vermedi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık suçları, mali suçlar ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerini araştırmak amacıyla Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM ve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda toplamda 290 kilo kıyılmış tütün, 5 milyon 789 bin 120 makaron, 21 adet elektronik sigara doldurma makinesi ve kompresörü, 206 paket sigara, 9 bin 360 sigara kağıdı, 15 litre etil alkol, 55 adet alkol yapımında kullanılacak malzeme, 197 litre ev yapımı alkollü içecek ve 92 cinsel içerikli ürün elde edildi. Ek olarak, organize suç olaylarında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi.

SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Salihli’de yapılan kaçakçılık, organize suç ve mali suçlarla ilgili mücadele kararlılıkla sürüyor. Yetkililer, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla etkili bir biçimde mücadele edileceğini belirtti. Bu çalışmalar sayesinde Salihli’nin genelinde güvenliğin artırılması hedefleniyor.