Salihli’de 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi

SALİHLİ’DE YASA DIŞI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı uyuşturucu maddelerin ekimi ile ilgili bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, bir ikametin bahçesinde toplamda 38 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilişkisi bulunan bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

JANDARMADAN İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı ekim olayları ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 39 yaşındaki S.B.’nin ikametinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair bilgilere ulaştı. Ekiplere ait merkezde yapılan detaylı arama sırasında, ikametin bahçesinde 38 kök kenevir bitkisi bulundu.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Jandarma, bahçede kenevir eken şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli S.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan S.B., Salihli T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.

