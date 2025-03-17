Salihli’de 3×3 Basketbol Turnuvası Şampiyonu

YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN TURNUVADA ŞAMPİYON OLD BOYS

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası başarıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bağımlılıkla mücadelesine destek vermek ve her yaştan bireyin spor aracılığıyla bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

TURNUVADA DERECEYE GİREN TAKIMLAR

Salihli’deki 50. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada 9 takım mücadele etti. Turnuvanın sonunda şampiyonluğa ulaşan takım Old Boys olurken, ikinci sırayı Eski Çağ, üçüncü sırayı Ege, dördüncü sırayı ise Ramazan Pideleri aldı. Dereceye giren takımlara madalyaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından takdim edildi.