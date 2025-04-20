Salihli’de A.C. Kuzenini Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, kuzenini tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Gaziler Mahallesi 602 Sokak’ta bulunan bir büfede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25) büfede bir araya geldi.

TARTIŞMA VE SONUCU

İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında A.C., kuzenine tabanca ile ateş açarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olan Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, 25 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Curacı’nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kuzenini tabancayla vurarak öldüren A.C.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.