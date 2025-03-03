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Salihli’de Bonzai Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi ve 1 kişi tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak bilinen zehir tacirlerine karşı bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Operasyon sırasında E.D. (31) ve O.D. (28) isimli şahısların üst aramaları ile ikametlerinde yapılan aramalarda 54 parça halinde toplam 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D. tutuklanırken, O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜCADELESİ

Yapılan bu operasyon, Salihli’deki güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Uyuşturucu ile mücadele, toplumu koruma açısından gereken bir konu olarak öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

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