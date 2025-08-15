Salihli’de Çanta Bulundu, Polise Verildi

MUHTEŞEM BİR DAVRANIŞ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu çantanın sahibi ile buluşturdu. İçinde 20 bin lira para bulunan çanta, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olay, Zafer Mahallesi 631. Sokak’ta gerçekleşti.

ÇANTA POLİSE TESLİM EDİLDİ

Hülya Artaç, yolda bulduğu çantayı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Artaç, tutanak tutulmasının ardından çantayı polis ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemelerde çantanın içinde 20 bin lira nakit para ve çeşitli eşyalar bulundu.

SAHİBİNE ULAŞILDI

Polis ekipleri, çantanın sahibini belirlemek için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda çantanın Yaşar Ateş’e ait olduğu belirlendi. Çanta, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Yaşar Ateş, çantayı bulan duyarlı vatandaş ile çantayı kendisine veren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.