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Salihli’de Gelincikler Tarım Alanını Kırmızıya Boyadı

GELECEK GÜNLERDE RENK ŞÖLENİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde gelinciklerin açmasıyla birlikte tarım arazileri ilginç bir kırmızı renge bürünüyor. Adala Mahallesi’nde ilkbaharın gelişi, çeşitli renklerde açan çiçeklerle kendini gösteriyor. Birçok kişi, otomobilleriyle yoldan geçerken yolculuklarına ara verip gelincik tarlalarında fotoğraf çektiriyor.

AMATÖR FOTOĞRAFÇILARDAN BEGENDİKLERİ YERLER

Gelincik fotoğrafı çeken amatör fotoğrafçı Tuncay Uğur, “Bölgeden geçerken fark ettik. Muhteşem bir renk şöleni var. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil tonları ağırlıklı doğanın tüm tonlarını görüyorsunuz. Metrelerce genişliğe yayılmış gelincik tarlaları insanları cezbediyor. Biz de bu anı kaçırmamak ve fotoğraflamak istedik” şeklinde düşüncelerini ifade ediyor.

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