Salihli’de Huzurlu Okul Denetimi Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİNDEN HUZUR DENETİMİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 17 mahallede “Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar” uygulamasını hayata geçirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda 33 okul önünde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, okul çevreleri, parklar, boş binalar ve umuma açık alanlar dikkatlice incelendi. Ayrıca şüpheli şahıslar ve araçlarla ilgili kontroller yapıldı.

DENETİMDE KATILIM VE SONUÇLAR

Merkez, Sart, Adala ve Poyrazdamları Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, JASAT, Asayiş ve Trafik Timleri’nden oluşan 64 personel, huzur denetimine katkı sağladı. Denetimler sırasında 112 okul servis aracı kontrol edildi ve okul çevresinde bulunan kişilerin kimlikleri incelendi. Jandarma, Salihli’deki halkın ve öğrencilerin huzurunu sağlamak için bu tür uygulamaların kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.