Salihli’de İkamette Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak yürütülen bir operasyonda, bir ikamette çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek buldu. Bu operasyon, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Poyrazdamları Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri, 30 yaşındaki H.B.’nin ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu yönünde bilgi aldı.

ARAMA SONUÇLARI

Harekete geçen ekipler, H.B.’nin ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada, toplamda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 75 adet tabanca fişeği ve 50 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Bu olayın ardından, şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, H.B.’ye 25 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

