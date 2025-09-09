Salihli’de İkamette Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak yürütülen bir operasyonda, bir ikamette çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek buldu. Bu operasyon, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Poyrazdamları Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri, 30 yaşındaki H.B.’nin ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu yönünde bilgi aldı.

ARAMA SONUÇLARI

Harekete geçen ekipler, H.B.’nin ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada, toplamda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 75 adet tabanca fişeği ve 50 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Bu olayın ardından, şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, H.B.’ye 25 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.