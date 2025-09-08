Salihli’de Jandarma Operasyonu, Kenevir Ele Geçirildi

SALİHLİ’DE JANDARMA OPERASYONU

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 64 kök kenevir ve 335 gram kubar esrar ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, S.E. isimli 48 yaşındaki şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma, istihbarat çalışmaları sonucunda harekete geçerek, S.E.’nin ikametinde ve eklentilerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sonucunda 64 kök kenevir bitkisi ile 335 gram kubar esrarın yanı sıra 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı bildirildi. Ayrıca, S.E.’ye ruhsatsız av tüfeği taşıdığı gerekçesiyle 6 bin 531 lira idari para cezası uygulandı.