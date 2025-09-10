Haberler

Salihli’de Jandarma, Şüpheliden Silah Buldu

ŞÜPHELİ ÜZERİNE YAPILAN ARAMA

Manisa’nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri şüphe üzerine gerçekleştirdiği aramada bir kişiden ruhsatsız tabanca ile birçok mermi yakaladı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin önleyici kolluk devriyesi sırasında dikkat çeken bir kişi olan Ç.Ö. (34) ile karşılaştı. Takip eden aşamada ekipler, Durasıllı Mahallesi’nde şüpheliyi durdurup üst araması yapma kararı aldı.

TABANCA VE MERMİLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Yapılan üst araması sonucunda, şüpheli Ç.Ö.’nün üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet mermi bulundu. Bu durumun hemen ardından şüpheliye “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. Olay, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla güvenlik açısından önemli bir önlem olarak değerlendiriliyor.

