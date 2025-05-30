Haberler

Salihli’de Kamyonet Kaza Yaptı

KAZA SONUCU YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin orta refüje çarpması sonucunda bir yolcu yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Mersindere Mahallesi civarında gerçekleşti.

KAMYONETİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Salihli’den Turgutlu yönüne seyir eden Ali C. (51) idaresindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Kaza anında kamyonette bulunan Ali Bayraktar (31) yolcu olarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hemen ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, yaralılardan Ali Bayraktar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sakarya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Adapazarı'ndaki kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi bilinmiyor ve tesisin hasar gördüğü açıklandı.
Haberler

Bodrum’da Legasea Yatı Suya İndirildi

Bodrum'da inşa edilen 50 metre uzunluğundaki 'Legasea' yatı, 1,2 milyar lira değerle suya indirildi ve gösterişli bir etkinlikle tanıtıldı. Törende yerel yöneticiler ve sektör üyeleri bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.