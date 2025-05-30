Salihli’de Kamyonet Kaza Yaptı

KAZA SONUCU YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin orta refüje çarpması sonucunda bir yolcu yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Mersindere Mahallesi civarında gerçekleşti.

KAMYONETİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Salihli’den Turgutlu yönüne seyir eden Ali C. (51) idaresindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Kaza anında kamyonette bulunan Ali Bayraktar (31) yolcu olarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hemen ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, yaralılardan Ali Bayraktar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.