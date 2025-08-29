Salihli’de Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kamyon ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 8 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 24 yaşındaki Samet Tokur’un kullandığı 51 AAZ 172 plakalı kamyon, Durasıllı ışıklarından karşı yöne geçmeye çalışan Abdülbaki Ö. yönetimindeki 35 AY 1318 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi ulaştı. Kamyonet kazada hurdaya dönerken, sürücüler yaralanmadan kurtuldu. Ancak, kamyonette yolcu olarak bulunan Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. (32) ve Yeter Beyazduman (42) yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan Yeter Beyazduman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında her iki sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, yaralılardan B.D. ve M.C.’nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.