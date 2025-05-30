Salihli’de Kaza, Bir Yolcu Öldü

KAZA SONUCUNDA YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kamyonetin refüje çarpması sonucunda araçta bulunan bir yolcu yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Ali C. (51) yönetimindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Salihli Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptı.

KAZA YERİNE EMNİYET VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının yapılmasının ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ali C. ile yolcu konumundaki Ali Bayraktar (31) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrasında yaralılar Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayraktar hayatını kaybetti.