Salihli’de Kız Çocuğu Bıçaklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manisa’nın Salihli ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trajik olayda, 16 yaşındaki Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak’ta yer alan bir evde yaşandı. Baba Selçuk Fırtına, saat 18.00 civarında işten döndüğünde, evin içinde kızı Hatice’yi hareketsiz ve kanlar içinde buldu.

SORUŞTURMA VE ŞÜPHELİ

Babanın derhal yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına’nın birden fazla bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, derinlemesine bir soruşturma başlattı ve evdeki incelemeler sonucunda, ailenin akrabası olan 36 yaşındaki Fatih Fırtına’yı şüpheli olarak belirledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Polis, bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından oluşan 300 saatlik görüntüyü analiz ederek, Fatih Fırtına’yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Fatih Fırtına’nın, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin yaptığı ilk ifadenin ardından, eve hırsızlık amacıyla girdiğini ve Hatice Fırtına ile karşılaştığında paniğe kapılarak bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.

ÖNEMLİ

