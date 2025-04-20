Salihli’de Kuzenini Vuran A.C. Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir birey, kuzenine tabancayla ateş ederek hayatına son verdi. Bu trajik hadise, Gaziler Mahallesi 602 Sokak’ta bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25) bu büfede karşılaştı.

TARTIŞMA VE SONUÇLARI

İddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle ortaya çıkan tartışma sonucunda A.C., kuzenine tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Olayın ardından hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALININ DURUMU

Ağır yaralı olan Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, 25 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Curacı’nın cenazesi daha sonra Salihli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, kuzenine tabanca ile ateş ederek ölümüne sebep olan A.C.’yi yakalamak için harekete geçti.