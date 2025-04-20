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Salihli’de Kuzenini Vuran Kişi Yakalandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, kuzenini tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Gaziler Mahallesi’ndeki bir büfede A.C. (32) ile kuzeni Bahri C. (25) arasında, iddialara göre bir alacak meselesi dolayısıyla tartışma başlamasıyla gelişti.

KAVGA VE SONRASINDAKİ MÜDAHALE

Tartışmanın büyümesiyle kavga haline gelen durumda A.C., tabancayla kuzeni Bahri C’ye ateş açtı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hızlıca bölgeye intikal etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri C., Salihli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

KAÇIŞ VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.C.’nin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Durumun ciddiyeti, yetkililer tarafından titizlikle ele alınıyor.

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