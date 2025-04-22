Salihli’de Pitbull Besleyenlere Ceza Verildi

TEHLİKELİ KÖPEK IRKLARINA CEZA

Manisa’nın Salihli ilçesinde, tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan ‘pitbull’ besleyen iki kişiye toplamda 304 bin lira idari para cezası uygulandı. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Salihli şefliği ekipleri, ilçe genelinde 4 pitbull cinsi köpek beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

KÖPEKLERE EL KONULDU

Ekipler, verilen adreslere giderek pasaportu ve mikroçipi bulunmayan tehlikeli ırk sınıfında yer alan 4 pitbull cinsi köpeğe el koydu. Bunun yanı sıra, köpeklerin sahiplerine 304 bin 696 lira idari para cezası kesildi. Yapılan açıklamada, “Bu ırklar uygun şartlar ve yasal çerçevede bakılmadığında hem insanlar hem de hayvanlara risk oluşturuyor” denildi.