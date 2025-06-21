Salihli’de Samanlıkta Yangın Çıktı

YANGIN MANİSA SALİHLİ’DE MEYDANA GELDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir çiftliğe ait samanlıkta çıkan yangında binlerce paket saman yanarak kül oldu. Yangın, Salihli’ye bağlı Çapaklı Mahallesi’ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından çok sayıda Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, olay yerine yönlendirildi.

SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Samanlıktaki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında binlerce paket samanın kül olduğu bilgisi geldi. Samanlık yangınıyla ilgili olarak bir incelemenin başlatıldığı belirtildi.