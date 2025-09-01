Salihli’de Şehit Polis Anıldı

MÜCADELEDE ŞEHİTLERİ UNUTMADI

2002 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevliyken meydana gelen trafik kazası sonucunda şehit olan Polis Memuru Lokman Çankaya, şehadetinin 23. yılı vesilesiyle Manisa’nın Salihli ilçesinde anıldı. Şehidin anma programı, manevi duygularla gerçekleştirildi.

AİLESİ ZİYARET EDİLDİ

İstanbul’da 2002 yılında şehit olan İzmirli Polis Memuru Lokman Çankaya’nın anısına düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin Aksoy Mahallesinde ikamet eden ailesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Güldoğan, şehidin eşi Fadime Çankaya ve oğlu Polis Memuru Gürbüz Can Çankaya ile sohbet ediyor. Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit yakınlarının yanında olacağını belirtiyor.

DUA ETMELERİ BİR ARADA OLDU

Bu anlamlı ziyarete Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Şehidin anısına yapılan dua ile ziyaret sona erdi.