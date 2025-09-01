Haberler

Salihli’de Şehit Polis Anıldı

MÜCADELEDE ŞEHİTLERİ UNUTMADI

2002 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevliyken meydana gelen trafik kazası sonucunda şehit olan Polis Memuru Lokman Çankaya, şehadetinin 23. yılı vesilesiyle Manisa’nın Salihli ilçesinde anıldı. Şehidin anma programı, manevi duygularla gerçekleştirildi.

AİLESİ ZİYARET EDİLDİ

İstanbul’da 2002 yılında şehit olan İzmirli Polis Memuru Lokman Çankaya’nın anısına düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin Aksoy Mahallesinde ikamet eden ailesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Güldoğan, şehidin eşi Fadime Çankaya ve oğlu Polis Memuru Gürbüz Can Çankaya ile sohbet ediyor. Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit yakınlarının yanında olacağını belirtiyor.

DUA ETMELERİ BİR ARADA OLDU

Bu anlamlı ziyarete Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Şehidin anısına yapılan dua ile ziyaret sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırmızı Işıkta Dururken Şarampole İndi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole indi, ancak kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Haberler

Aydın’da Araçlar Çarpıştı, 8 Yaralı!

Nazilli'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumu kritik olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.