Salihli’de Tenis Turnuvası Sonuçlandı

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde tenise yeni başlayanlar için düzenlenen turnuvada, kadınlar kategorisinde Miray Mecitel, erkekler kategorisinde ise Mert Doğan şampiyonluk elde etti. Şampiyon olan sporculara halı hediye edildi. Salihli’de gerçekleştirilen bu turnuvaya, 18’i kadın olmak üzere toplam 42 tenissever katıldı.

NEFES KESEN MÜSABAKALAR

Salihli Park Vallis tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Sonuçlar açıklandığında kadınlarda şampiyon Miray Mecitel olurken, ikinci sırayı Cansu Avcı aldı. Erkeklerde de Mert Doğan şampiyonluğa ulaşırken, Onur Çetinkaya ikinci oldu. Turnuva sonunda şampiyonlara plaket ve halı takdim edildi.

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

