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Salihli’de Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde trafik denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli-Gölmarmara kara yolunda sürücülere trafik kuralları hakkında kapsamlı bilgilendirme sağladı.

JANDARMA PERSONELİ DENETİM YAPTI

Denetim sırasında, bir otobüse sivil kıyafetle binen jandarma personeli, yolculuk süresince kurallara uyumu kontrol etti. Trafik kurallarına uyan sürücüler, gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkürle karşılandı.

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