Haberler

Salihli’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

SALİHLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Salihli ilçesinde, polis ekipleri şüphe üzerine yaptığı bir aramada, M.Ç. adlı şahıstan A4 kağıda emdirilmiş toplam 164 içimlik uç bonzai ele geçirdi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ŞÜPHELİ ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler, Şehitler Mahallesi’nde durumundan şüpheli olan M.Ç.’yi durdurdu ve arama gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında, A4 kağıda emdirilmiş ve folyoya sarılmış dört parçadan oluşan 164 içimlik uç bonzai bulundu. Şüphelinin adli işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Haberler

Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.