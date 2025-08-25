Salihli’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

SALİHLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Salihli ilçesinde, polis ekipleri şüphe üzerine yaptığı bir aramada, M.Ç. adlı şahıstan A4 kağıda emdirilmiş toplam 164 içimlik uç bonzai ele geçirdi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ŞÜPHELİ ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler, Şehitler Mahallesi’nde durumundan şüpheli olan M.Ç.’yi durdurdu ve arama gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında, A4 kağıda emdirilmiş ve folyoya sarılmış dört parçadan oluşan 164 içimlik uç bonzai bulundu. Şüphelinin adli işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.