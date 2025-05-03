Haberler

Salihli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

POLİS OPERASYONUYLA UYUŞTURUCU HAP YAKALANDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi tutuklandı.

TACİRLERE KARŞI SÜREKLİ ÇALIŞMA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “torbacı” olarak bilinen sokak uyuşturucu tacirlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Gaziler Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda İ.B. (63) isimli şahsın üst aramasında 336 adet sentetik ecza bulundu.

Olayla ilgili olarak şüpheli İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Karlova’da Fırtına Ahırı Yıktı

Karlıova'da etkili rüzgar ve yağış, bir ahırın çökmesine yol açtı. Olayda bir büyükbaş hayvan telef olurken, diğerleri kurtarıldı.
Haberler

Yüksekova’daki Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Yüksekova'da bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki işçi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Aileleri ve arkadaşları gözyaşları döktü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.