Salihli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

POLİS OPERASYONUYLA UYUŞTURUCU HAP YAKALANDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi tutuklandı.

TACİRLERE KARŞI SÜREKLİ ÇALIŞMA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “torbacı” olarak bilinen sokak uyuşturucu tacirlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Gaziler Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda İ.B. (63) isimli şahsın üst aramasında 336 adet sentetik ecza bulundu.

Olayla ilgili olarak şüpheli İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.