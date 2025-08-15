Salihli’de Üzüm Hasadı Yapıldı

KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN ÜZÜM HASADINA KATILDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, Kemerdamları Mahallesi’ndeki üzüm hasadı etkinliğine katılarak üzüm kesti. Salihli’nin verimli topraklarında yetişen, dünya çapında önemli bir tarımsal ürün olan sultani üzümün hasadı başlamış durumda. Üzüm hasat programına katılan Kaymakam Ali Güldoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve İlçe Tarım Müdürü Ali Demir ile birlikte üzüm kesimi gerçekleştirdi.

SULTANİ ÜZÜM ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Güldoğan, Salihli’nin sultani üzüm üretiminin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Güldoğan, “Salihli’mizin bereketli topraklarının bizlere sunduğu en değerli hazinelerden biri olan sultani üzüm hasadını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bu hasat, sadece bir tarım faaliyeti değil aynı zamanda emeğin, toprağa olan sevginin ve alın terinin somut bir ifadesidir. Sultani üzümümüz, sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de önemli bir ekonomik güç kaynağıdır.” şeklinde ifade etti.

Kaymakam Güldoğan, sultani üzümün taze ve kuru olarak pek çok pazara ulaştığını, üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi. “Bu üzüm bizlere sadece bugünün kazancını değil, geleceğe dair umudu da sunuyor. Bu sebeple üretimimizi modern yöntemlerle destekleyerek, ürünümüzün kalitesini ve pazar değerini sürekli artırmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır.” diyerek üretime verilen önemi vurguladı. Ayrıca Salihli’nin Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sultani üzüm üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi. Program sonunda Kaymakam Güldoğan, üzüm sergisini gezerek yetkililerden üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.