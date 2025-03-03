Salihli’de Zehir Tacirlerine Operasyon Yapıldı

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonu, toplam 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirdi ve bir kişi tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak bilinen zehir tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon sırasında E.D. (31) ve O.D. (28) isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 54 parça halinde toplam 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuklandı, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.