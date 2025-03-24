Salihli’deki Uyuşturucu Operasyonunda 500 Sentetik Ecza

UYUŞTURUCU OPERASYONU: 500 ADET SENTEZ ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 adet sentetik ecza ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olarak 1 kişi tutuklanıyor.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN OPERASYON

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenliyor. Gerçekleştirilen operasyonda H.K. (32) isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 500 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 15 bin 900 lira ele geçiriliyor.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak H.K. isimli şüpheli gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçlamasıyla tutuklanıyor.