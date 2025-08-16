Salihli Ekipleri Üreticileri Uyardı

ZOYAN SİNEĞİ ZARARLISI UYARISI

Manisa’nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin sineği zararlısına karşı yerel üreticileri dikkatli olmaya davet ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineğiyle mücadele maksadıyla saha çalışmaları yürütüyor ve bu kapsamda üreticileri ilaçlama yapmaları konusunda bilgilendiriyor.

İLAÇLAMA ÇAĞRISI

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Salihli’nin yüksek kesimlerinde Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahallerinde zeytinliği olan üreticilerimizin 18 Ağustos tarihine kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları gerekmektedir” deniliyor. Uyuşmazlığın önüne geçmek için yapılan bu çağrı, zeytin üretiminin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor.