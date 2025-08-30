Salihli Jandarma Töreni Düzenlendi

TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa’nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda bir üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan personel, Jandarma Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen bir törenle yeni rütbelerini aldı.

KAYMAKAM GÜLDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Yeni rütbeleri terfi eden personelin rütbelerini Kaymakam Ali Güldoğan ve eşleri taktı. Terfi eden personeli tebrik eden Kaymakam Güldoğan, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm jandarma ve emniyet personeline teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarı diliyorum” dedi.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Törene Kaymakam Ali Güldoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Hüseyin Yıldırım ve diğer jandarma personeli katıldı.