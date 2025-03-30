Salihli Judocuları Denizli’de 8 Madalya Kazandı

BAŞARIYLA DOLDURAN TURNUVA

Manisa’nın Salihli ilçesindeki judocular, Denizli’de gerçekleştirilen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası’nda önemli bir başarı sağladı. Turnuvada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen şampiyona, Hasan Güngör Spor Salonu’nda 13 farklı ilden 242 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Salihlili judocular, gösterdikleri performansla göz doldurdu. 24 kiloda İrem Erel ve +60 kiloda Mahmut Madan birinci olurken, 57 kiloda Meryem Betül Türken ile +57 kiloda Irmak Yıldız ikinci sırayı elde etti. 24 kiloda Eslem Karaoluk, 28 kiloda Elif Başer, 40 kiloda Derin Ela Çakmak ve 57 kiloda Nesibenur Özkul üçüncü olurken, 28 kiloda Feyza Acar, 40 kiloda Eda Danacı beşinci, +57 kiloda ise Derin Ünsal yedinci olarak başarı gösterdi. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

TÜRKİYE FİNALİNE YOLCULUK

Dereceye giren sporcuların Türkiye finallerine katılma hakkı kazandığı belirtildi. Bu gelişme, Salihlili judocuların yeteneklerini ve azimlerini sergiledikleri bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.