Salihli Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

KAYMAKAM GÜLDOĞAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, 103 mahalle muhtarı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda mahallelerin çeşitli sorunları detaylı bir şekilde ele alındı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığındaki muhtarlar toplantısı, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

SUNUMLAR VE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Ayrıca bağ bozumu ve hasat mevsimi süresince hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı alınacak önlemler ile Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen tarım sayımı ile ilgili son durum değerlendirildi. Bunun yanı sıra sahipsiz sokak hayvanları, doğal yaşam alanı ile ilgili çalışmalar, orman yangınlarının önlenmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması konuları da gündeme geldi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine dair değerlendirmeler yapıldı.

GÖRÜŞLER PAYLAŞILDI

Toplantı, muhtarların görüş ve önerilerini paylaşması ile sona erdi. Bu buluşma, yerel sorunlara dair çözümlerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.