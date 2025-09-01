Haberler

Salihli Kaymakamı, Subay Adaylarını Ağırladı

JANDARMA ADAYLARININ ZİYARETİ

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde öğrenim gören ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda staj yapan subay adaylarını makamında ağırladı. Ziyaret sırasında, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, subay adaylarıyla birlikte Kaymakam Güldoğan’a eşlik etti.

EĞİTİM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Staj yapan öğrenciler, aldıkları eğitim ve Salihli’deki deneyimleri hakkında Kaymakam Güldoğan’a bilgi verdi. Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Kaymakam Güldoğan, ülkesine, vatanına ve milletine hizmet edecek olan subay adaylarına görevlerinde başarılar diledi.

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

