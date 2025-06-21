Salihli Tarım Müdürlüğü Denetimleri Artırdı

BİÇERDÖVER DENETİMLERİ ARTTI

Manisa’nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki hububat hasadı sezonunun başlaması ile birlikte biçerdöver denetimlerini arttırıyor. Denetimler, verim kaybını azaltmak ve olası yangınlara karşı önlem almak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu süreçte, sürücü belgeleri, dane kayıpları ve yangın güvenliği gibi unsurlar öncelikli olarak göz önünde bulunduruluyor. Müdürlük, biçerdöver operatörlerinin Biçerdöver Operatör Belgesi ya da G sınıfı sürücü belgesi olmadan hasat yapmalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca, hasat sırasında oluşan dane kaybı oranının %2’yi aşmaması gerektiği belirtildi.

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNEMİ

Biçerdöverlerde en az iki adet 6 kilogramlık dolu yangın tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğu açıklandı. Müdürlük, artan hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığına vurgu yaparak, üreticileri ve biçerdöver sahiplerini bazı konularda uyarıyor. Bu uyarılar arasında hasat sırasında tarlada dolu su tankeri bulundurulması, arazide sigara içilmemesi, biçim yüksekliğinin arazi yapısına göre ayarlanması ve aşırı sıcaklık ile şiddetli rüzgar anlarında biçime ara verilmesi yer alıyor.

KURALLARA UYMAK VAZGEÇİLMEZ

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu kurallara uymalarının hem kendi ürünleri hem de çevredeki alanlar için büyük önem taşıdığını vurguluyor. Denetimlerin hasat süresi boyunca kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.