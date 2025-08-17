Salikvan Yaylası’nda Festival Gerçekleşti

SALİKVAN YAYLASI’NDA FESTİVAL HEYECANI

Arhavi ile Yusufeli ilçelerini bağlayan Salikvan Yaylası, ‘Yeşil Yol Projesi’ çerçevesinde 16 yıl aradan sonra festival coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Turizmde hedeflerimizi 100 milyar dolarlara çıkartmak için yoğun olarak çalışıyoruz. 81 ilde turizmi geliştirerek, 12 aya yaymamız lazım” dedi. Salikvan Yayla Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşiyor.

KATILIMCILARIN YOĞUN İLGİSİ

Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in öncülüğünde düzenlenen festival, Arhavi ve Yusufeli’nin buluşma noktası olan yaylada etkinlikler içeriyor. Festivale; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan, Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Ali Semih Aydemir ve birçok yerel yetkili katılım gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Doğa harikası Artvin’in Yusufeli’ndeki cennet köşesindeyiz. Burada turizm açısından olağanüstü güzel bir bölge var. Türkiye, son dönemlerde turizm alanında önemli gelişmeler sağladı. Geçtiğimiz yıl 61 milyar dolar turizm geliri ve 62 milyon ziyaretçi ile dünyada en fazla turist kabul eden 4’üncü ülke konumundayız. Hedefimiz, turizmde 100 milyar dolara ulaşmak için çalışmalarımızı devam ettirmek” şeklinde konuştu.

ARTVİN İÇİN ÖNEMLİ PROJELER

Dokap Başkanı Hakan Gültekin, “Artvin için 8 projemiz var. Çorum’dan Artvin’e kadar 11 ilde tarımdan hayvancılığa kadar birçok alanda projelere destek veriyoruz. Artvin, cennetten bir köşe. 2025 yılında uygulanacak projelerin imzalarını bakanımız ile attık. Yardımlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

BÖLGE TURİZMİ GÖZDE OLACAK

Artvin Valisi Turan Ergün, “Yaklaşık 3 bin rakımdayız ve Arhavi ile Yusufeli’nin sınır noktasındayız. Yeşil Yol Projesi, DOKAP desteği ile hayata geçirdiğimiz bir çalışmadır. 6 kilometrelik grup yolunu açtık. Festivalde vatandaşlarımızın keyfini birlikte yaşıyoruz” dedi.

Festival, 3 gün boyunca konserler, halk oyunları gösterileri, spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerle dolu bir program sunuyor.