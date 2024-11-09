Salim Güran’ın Avukatından Etkileyici Beyan!**

Diyarbakır’da Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, 3’üncü gününde devam ediyor. Mahkeme Başkanı, avukatların savunmalarının ardından Salim Güran’a söz vererek, herhangi bir şeyi olup olmadığını sorguladı. Salim Güran, “Çoğu senaryo, böyle bir şey yok. Herkes bir şey konuşuyor. Bu çocuğu evde 4 kişi öldürmüş diyorlar. Çocuğumuzu niye öldürelim? Suçsuzuz, beraatımızı istiyoruz” dedi.

OLAYIN ASIL FAİLİ KİM?

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, “Bu kadar kapsamlı bir dosyaya bu iddianame yakışmamıştır. Acele işe şeytan karışır derler. Bu acelecilik yanlışa götürür. Dosyada derin bir devlet aklı mevcut. Soruşturma, en başından beri gerek kasıtlı, gerek ihmali bir şekilde Güran ailesi üzerine kurgulanmıştır. Televizyon ekranlarında sabah akşam uydurulan her türlü senaryo, dedikodu ve iftira ile aile topyekun şeytanlaştırılmış, kriminalize edilmiştir. İddia makamı hangi senaryoya inanıyor? HTS kayıtlarına baktığımızda müvekkilimin ailenin diğer üyeleriyle irtibatını göremezsiniz. Kim kimle ortak hareket etmiş, belli değil. Olayın asıl faili kimdir? Bu tür sorular iddianamede yanıtlanmamıştır. İddianamede kimin, niye öldürdüğü belli değil. Nerede öldürüldüğü de bilinmiyor.”

BİZ NEVZAT’TAN EMİNİZ

Akdağ, savunmasında Nevzat Bahtiyar’ın cinayeti işlediğinden emin olduklarını belirterek, “Anne, kardeş ve amca ile Nevzat’ı, aynı çuvala koymak vicdanen makul bir durum değildir. Mahalle çevresinde birçok kameranın varlığını tespit ettik. Tüm bu kamera kayıtlarına jandarma el koymuştur. En önemlisi, üs bölgesinin Şahin Göz kamerasıdır. Biz bu caniliğin Nevzat tarafından yapıldığından yüzde 100 eminiz.” diye sürdürüyor. Akdağ, Nevzat’ın davranışlarını ve ifadelerindeki tutarsızlıkları eleştiriyor.

DNA KALINTILARI NEDEN ORTAYA ÇIKMADI?

Akdağ, savunmasının devamında “Salim Güran, Narin kaybolduktan sonra aracını bir daha hareket ettirmemiştir. Narin’in DNA’sına ait raporu talep ediyoruz. Çocukların DNA kalıntılarının neden ortaya çıkmadığını sorguluyoruz.” ifadelerini kullandı. Olayları inceleyen kolluk güçleri hakkında da eleştirilerde bulunan Akdağ, Devran Güran’nın yaşadığı baskı ve işkenceleri aktardı.

Daha sonra huzura alınan Nevzat Bahtiyar’a, Mahkeme Başkanı iddialar hakkında ne diyeceğini sordu. Bahtiyar, “Ben de suçluyum, itiraz etmiyorum ama bu iddiaları kabul etmiyorum. Benim üzerime atılan şeyler iftiradır.” dedi.

YÜKSEL GÜRAN’IN AÇIKLAMALARI

Annesi Yüksel Güran, huzura alındığında “Ben acılıyım. Dünyada en acılı anne benim. Kızımı öldürdüler, mezarına gidemedim. Namusuma söz getirdiler.” diye konuştu. Yüksel Güran, içinde bulunduğu durumu duygu dolu bir şekilde aktarırken, Narin’in kaybolduğu andan itibaren yaşadıklarını dile getirdi.

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ise müvekkilinin masumiyetine inandığını belirterek, “Somut vakalara ve delillere göre karar verileceğinden şüphemiz yoktur. Yüksel Güran, kızının mezarını görmemiş. Bu yargılama sonucunda masum olan anneye yapılanlar, toplumun tutumunu etkilemiştir.” şeklinde konuştu. Demiroğlu, Yüksel Güran’ın tahliyesini talep etti.