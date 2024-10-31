Salim Güran’ın Kayıp Gecesi Olayı İddianamesi

YALNIZCA OLAĞANÜSTÜ BİR KAZA OLMAZ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili olarak tutuklu bulunan amcası Salim Güran’ın, yeğeninin kaybolduğu gece cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği HTS kayıtlarıyla belirlendi. Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde, çuval içerisinde ve üzeri taşlarla kapatılmış şekilde dere yatağında bulundu. Cinayet davasının ilk duruşması 7 Kasım’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENDİ

Soruşturma çerçevesinde tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Salim Güran’ın aracında Narin’e ait DNA ve kıllara rastlandığı belirtildi. Ayrıca, Narin Güran’ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın, olay anında aynı evde olduğunun HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla tespit edildiği ifade edilerek, şüphelilere “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

CINAYET GECESİNDEKİ HAREKETLERİNİ BELGELEYEN KAYITLAR VAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Salim Güran’ın Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos gecesi aracıyla cesedin bulunduğu yere gittiği bilgisi yer aldı. İddianamede, Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu yerin aile üyeleri ve şüpheliler tarafından bilme ihtimaline karşı Eğertutmaz Deresi’ni gören kamera kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği vurgulandı. Olay günü saat 22.35’te bir aracın cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği, saat 22.48’de burada durduğu ve saat 22.55’te geri döndüğü tespit edildi. Kamera kayıtları ve uzman bilirkişi raporları doğrultusunda, cesedin bulunduğu yere giden kişinin şüpheli Salim Güran olduğu net bir şekilde ortaya kondu.