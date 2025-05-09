Salim’in Yalnızlığı, İlginç Olaylarla Dolu

SAĞ SALİM 3: ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİ TELEVİZYONA GELİYOR

İzleyicileri ekrana bağlayan “Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri” filmi, beyaz perdeden sonra televizyon yayınlarına geçiyor. Bu filmin izleyicileri, “Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri” konusunu, oyuncularını ve özetini merak ediyor. Bu yazıda, filmle ilgili önemli detayları ele alıyoruz.

SAĞ SALİM’İN YALNIZLIĞI VE SÜRPRİZ GELİŞMELER

Salim, başına gelenlerden kaçmak için münzevi bir hayat sürüyor. Dağlarda, yalnız yaşamayı tercih eden Salim, doğayla ve hayvanlarıyla huzurlu bir yaşam sürüyor. Ancak muhtar, Salim’in yalnızlığı hakkında yazdığı mektubu alır ve ona bir sürprizle gelir. Bu sürpriz, Salim’e hayat arkadaşı olacak kimsesiz bir kız, Salime’yi bulup getirmesidir. İkili arasında düğün yapılan bu süreç, mutlu günleri bir araya getiriyor.

Ancak düğün sonrası muhtar kaza sonucu hayatını kaybediyor. Salim ve Salime, muhtarın memleketine doğru yola çıkar ve yolculukları sırasında trajikomik olaylarla karşılaşıyorlar.

FİLMİN EKİBİ VE GÖSTERİM TARİHİ

“Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri” filminin yönetmenliğini Ersoy Güler üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Pelin Orhuner yer alıyor. Filmin çekimleri Ordu’da yapıldı ve gösterime girmesi 22 Aralık 2023 olarak planlanıyor.