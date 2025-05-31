AYRINTILAR İÇİNDE ARANAN SALİM MUSLU YAKALANDI

Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 2000 yılında yaşanan ve 4 gün süren olayların sanıklarından biri olan Salim Muslu, İstanbul’da yakalandı. Salim Muslu’nun 2013 yılından beri arandığı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANMA DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir başka hükümlü daha yakalandı. 2000 yılında Uşak Cezaevi’nde çıkan isyanın ardından yargılanıp hapis cezası kesinleşen Salim Muslu takibe alındı. Yakalanmadan önceki 12 yıl boyunca cezasını çekmeden kaçan Muslu’nun izi Eyüp’te tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan incelemelerde, Salim Muslu hakkında ‘kasten öldürme’, ‘hükümlü veya tutuklunun ayaklanması’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kamu malına zarar verme’ gibi suçlamalarla müebbet hapis artı 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ISYANA NEDEN OLAN OLAYLARIN TARİHÇESİ

Uşak E Tipi Cezaevi’ndeki bu kanlı olaylar, 2000 yılının Ekim ayında meydana geldi. Nuri ve Vedat Ergin kardeşler, 28 Ekim tarihinde cezaevinde isyan başlattı. Olaylar sırasında cezaevi müdürü yardımcıları ve bazı gardiyanlar rehine alındı. 4 gün süren isyan, 6 kişinin ölümü ve 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. İsyan sonrasında, katılan mahkumlar başka cezaevlerine gönderilirken, cezaevinin yönetici kadrosu ve gardiyanları da başka cezaevlerine tayin edildi. Yargılama sonucunda 33 sanıktan 28’ine müebbet hapis cezası verildi.