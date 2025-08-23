Salim Pektaş, Balkonunu Sebze Bahçesi Yaptı

BALKONDA SEBZE YETİŞTİRİYOR

Eskişehir’de yaşayan Salim Pektaş, dükkanının balkonunu sebze bahçesine çevirerek hem geri dönüşüm sağlıyor hem de doğal ürün ihtiyacını karşılıyor. Pektaş, yıllardır iş yerinin balkonunda sebze yetiştirmekle uğraşıyor. Plastik bidonları kullanarak saksı haline getiren Pektaş, biber, domates, salatalık ve patlıcan gibi birçok sebzeyi kendi imkanlarıyla üretiyor. Hem geri dönüşüme katkıda bulunan hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayan Pektaş, pazardaki yüksek fiyatlara aldırış etmeden bu ürünlerden faydalanıyor.

PAZAR FİYATLARINA RAĞMEN KENDİ ÜRÜNLERİYLE YETİŞİYOR

Pazarda biberin kilosunun 250 lira olduğunu belirten Salim Pektaş, “Pazarda 250 liraya satılan biberi bedavaya yiyoruz” diyor. Balkonunda sebze yetiştirdiğini ifade eden Pektaş, “Bunu üç beş senedir yapıyoruz. Boş bidonların yarısını kesip toprakla dolduruyoruz ve ekiyoruz. Hem verim alıyoruz hem de doğayı kirletmeden kendi ürünümüzü yetiştiriyoruz. Ürünler bize fazlasıyla yetiyor, hatta fazla geliyor” şeklinde konuşuyor.

SEBZE İHTİYACINI KENDİSİ KARŞILIYOR

Salim Pektaş, bahçesinde birçok sebze üretmeye devam ediyor. “Çatıda üç senedir ekiyorum, arkada bahçemde de domates, fasulye, patlıcan, salatalık var. Böylece sebze ihtiyacımızı büyük ölçüde kendimiz karşılıyoruz” diyor. Limon fiyatlarını da dile getirerek, “Limonun kilosu pazarda 150 lira ama bizim bahçemizde bedava” ifadesinde bulunuyor.

DOĞAL ÜRETİMİN FAYDALARI

Pektaş, doğal üretime önem vererek, “Suyumuzu tulumbadan alıyoruz, su bedava, hava bedava, toprak bedava. Allah veriyor, çok şükür. Hepsi tam organik, hiçbir katkı maddesi yok” diyor. Kendin yetiştirdiği ürünlerin lezzetinden bahseden Pektaş, “Biberin kokusunu alıyorsun, yemeye doyamıyorsun” şeklinde tamamlıyor.