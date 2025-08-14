Salıpazarı Barajı Tamamlanmalıdır İfadesi

İNCELEMELER YAPILDI

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede inşaatı süren Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı’nda incelemelerde bulundu. DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik’ten devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaca, barajın bölgenin su ihtiyacını karşılama açısından önem taşıdığını belirtti.

BARAJ PROJESİ İÇİN TEMENNİLER

Karaca, “Bu baraj, sadece Salıpazarı’nın içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Terme ve Salıpazarı ilçelerimizi sel ve su taşkınlarından korumanın en önemli çözümü olacak. O nedenle, bu projenin bir an önce tamamlanması en büyük temennimizdir.” dedi. Barajın tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Karaca, projenin en kısa sürede bitirilmesi için tüm tarafların koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.